به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شرکت مخابرات شهرستان مهاباد گفت: همزمان با بارش‌های سنگین برف و بروز اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی، ارتباط تلفن ۵۰ روستا در این شهرستان دوباره برقرار شده و درحال حاضر تنها هفت روستا در انتظار وصل شدن کامل خطوط تلفنی هستند.

شهرام نیلوفری افزود: با ورود سامانه بارشی فعال و بارش برف پرحجم در هفته گذشته، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و روستا‌های بخش خلیفان، شبکه تلفنی تعدادی از روستا‌ها به دلیل قطعی برق، مسدود شدن راه‌های دسترسی و بروز مشکل در تأسیسات ارتباطی دچار قطعی شده بود.

نیلوفری تصریح کرد: از ابتدای بروز این مشکلات، گروه‌های فنی شرکت مخابرات با وجود شرایط سخت جوی و سرمای شدید، عملیات بررسی و رفع نقص خطوط را آغاز کردند که در نتیجه این تلاش‌ها، ارتباط تلفنی ۵۰ روستا تاکنون به‌طور کامل برقرار شده است.

وی، با اشاره به وضعیت هفت روستای باقی‌مانده گفت: قطع بودن راه‌های دسترسی و نبود امکان تردد در برخی مسیر‌های روستایی، روند تعمیر تجهیزات را با وقفه مواجه کرده بود، اما با همکاری عوامل راهداری و بازگشایی مسیرها، امکان اعزام نیرو‌های فنی فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارتباط این روستا‌ها نیز برقرار شود.

نیلوفری، با بیان اینکه مسدودی راه‌ها، قطعی برق و آسیب دیدن برخی تجهیزات مخابراتی از مهم‌ترین دلایل بروز اختلال در شبکه تلفنی طی این مدت بوده است، افزود: هم‌اکنون شش گروه فنی شرکت مخابرات مهاباد به‌صورت شبانه‌روزی و درحالت آماده‌باش کامل، آماده دریافت گزارش‌های مردمی و رسیدگی فوری به مشکلات احتمالی شبکه تلفن هستند.

رئیس شرکت مخابرات شهرستان مهاباد اضافه کرد: هدف اصلی شرکت مخابرات، حفظ پایداری شبکه ارتباطی به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار است و تلاش می‌شود با تقویت زیرساخت‌ها و حضور مستمر نیرو‌های فنی، خدمات ارتباطی مطمئن و پایدار برای شهروندان فراهم شود.