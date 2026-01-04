بزرگسالان و پیشکسوتان کونگ فو و هنر‌های رزمی استان همدان در مسابقات انتخابی تیم ملی صاحب ۲ نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مسابقات که به میزبانی استان بوشهر برگزار شد، میثم امیری و مهرداد محمدی در انفرادی بزرگسالان هر دو مقام اول و نشان طلا کسب کردند.

در رده سنی پیشکسوتان هم محمدرضا رشیدی دو نشان نقره و هادی ربیعی افروز نشان برنز کسب کردند.

در رده سنی بزرگسالان هم تیم همدان پس از البرز عنوان دوم را کسب کرد، بوشهر به عنوان میزبان هم سوم شد.