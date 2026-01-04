



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در تصادف زنجیره‌ای چند خودرو در کیلومتر ۲۰۰ آزادراه شیراز -صفهان، یک نفر فوت و ۱۰ نفر مصدوم شدند.

این حادثه که در اثر بارش برف و مه شدید رخ داد، چندین خودروی سواری از جمله پراید، سمند و پژو را درگیر کرد.

با دریافت گزارش، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به سرعت به محل اعزام شدند.

در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه، به مراکز درمانی منتقل شدند؛ به‌طوری‌که شش مصدوم به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده، یک مصدوم به بیمارستان ولیعصر (عج) اقلید و سه مصدوم به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا انتقال یافتند.

به نقل از روابط عمومی اورژانس فارس ، یک نفر به دلیل شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.