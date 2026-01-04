مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: ۲۱ روستا در الموت بر اثر بارش برف مسدود شده است که راهداران در حال بازگشایی مسیر هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ معیری پور افزود: روز جمعه بر اثر بارش برف ۱۷ مسیر روستایی مسدود که با تلاش راهداران تا ظهر دیروز بازگشایی شدند، اما بر اثر افزایش بارش‌ها در عصر دیروز مجدد ۲۱ راه روستایی مسدود شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۴۲ نیروی راهدار با ۲۷ دستکاه ماشین آلات در حال بازگشایی مسیر‌ها هستند.

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان پیش بینی کرد: راه‌های روستایی تا ظهر فردا بازشایی شوند.