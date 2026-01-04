مدیرکل ساختار و بهبود فرآیند‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مشترک با فرماندار قلعه‌گنج از راه‌اندازی اداره ثبت اسناد و املاک مستقل این شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان سیدعلی سروش‌اول مدیرکل ساختار و بهبود فرآیند‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با مجید احمدی فرماندار قلعه‌گنج دیدار و در خصوص ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک مستقل در این شهرستان گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار، مدیرکل ساختار سازمان ثبت با اشاره به اهمیت توسعه متوازن خدمات ثبتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته گفت: اداره ثبت اسناد و املاک کهنوج در حال حاضر سه شهرستان فاریاب، قلعه‌گنج و کهنوج را با پهنه‌ای معادل حدود دو میلیون کیلومتر مربع پوشش می‌دهد و این گستره وسیع جغرافیایی سبب شده مردم برای دریافت خدمات ثبتی ناچار به طی مسافت‌های طولانی باشند.

وی افزود: بنابراین ایجاد اداره ثبت اسناد مستقل در قلعه‌گنج، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مورد انتظار مردم منطقه است.

سروش‌اول با اشاره به حجم پرونده‌های ثبتی واحد ثبتی کهنوج، ابراز کرد: از مجموع حدود ۷۰ هزار پرونده موجود در اداره ثبت کهنوج، قریب به ۱۷ هزار پرونده متعلق به قلعه‌گنج است که حدود ۲۴ درصد کل پرونده‌ها را شامل می‌شود و به همین دلیل ایجاد یک واحد مستقل، هم فرآیند رسیدگی را تسهیل و تسریع می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: راه‌اندازی این اداره در کوتاه‌ترین زمان در دستور کار است و برای تأمین ساختمان و تجهیزات اولیه، نیازمند همکاری فرمانداری هستیم.

در ادامه جلسه، مجید احمدی فرماندار قلعه‌گنج با قدردانی از حضور مدیران سازمان ثبت کشور و اداره کل ثبت استان در شهرستان و توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته گفت: راه‌اندازی اداره ثبت اسناد یکی از مطالبات جدی مردم قلعه‌گنج بوده و ما به‌طور کامل آمادگی داریم نسبت به فراهم‌سازی مکان مناسب و تأمین زیرساخت‌های اولیه جهت استقرار این اداره همکاری کنیم.

در این جلسه همچنین مطرح شد که با استقرار اداره ثبت اسناد و املاک مستقل در قلعه‌گنج، علاوه بر کاهش حجم کار اداره ثبت کهنوج و سهولت دسترسی مردم، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و رشد شاخص‌های توسعه‌ای در منطقه نیز فراهم خواهد شد.