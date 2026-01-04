به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش، اعلام کرد: این طرح با هدف تسهیل دسترسی ساکنان به خدمات اهدای خون و افزایش مشارکت داوطلبان در فعالیت‌های انسان‌دوستانه حوزه سلامت اجرا می‌شود.

ساکنان واجد شرایط می‌توانند از امروز تا بیستم دی با مراجعه به درمانگاه امام علی، نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

ساعات فعالیت گروه اهدای خون در این ایام در نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ و نوبت عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۱ خواهد بود.