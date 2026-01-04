جامعه روحانیت مبارز، ائمه جمعه و مدیریت حوزه علمیه لرستان در بیانیه ای مشترک، با تأکید بر واقعیت مشکلات معیشتی مردم، هرگونه سوءاستفاده دشمن از مطالبات بحق و تبدیل آن به ناامنی را محکوم کردند.



متن بیانیه به شرح زیر است : به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان ؛، جامعه روحانیت مبارز، ائمه جمعه و مدیریت حوزه علمیه استان لرستان با صدور بیانیه‌ای مشترک در واکنش به حوادث اخیر کشور و استان، ضمن تأکید بر ریشه‌های عمیق مردمی و دینی انقلاب اسلامی، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را واقعی، جدی و نیازمند رسیدگی فوری دانستند و همزمان نسبت به سوءاستفاده دشمنان از مطالبات بحق مردم هشدار دادند.متن بیانیه به شرح زیر است :



تبیین جایگاه انقلاب اسلامی





انقلاب اسلامی ایران، برخاسته از ایمان عمیق ملت، مجاهدت عالمان ربانی، و ایثار زنان و مردان مؤمنی است که با نثار جان و مال خویش، نظامی مبتنی بر استقلال، عدالت و کرامت انسانی را بنیان نهادند. این حقیقت روشن، سرمایه‌ای عظیم برای عبور از بحران‌ها و فتنه‌ها در همه مقاطع تاریخی بوده و امروز نیز چنین است.



مشکلات معیشتی مردم





جامعه روحانیت مبارز، مدیریت حوزه علمیه و ائمه جمعه استان لرستان؛ مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی مردم، از جمله گرانی، تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و ضعف در تنظیم بازار را واقعی، جدی و نیازمند رسیدگی فوری می‌دانند و تأکید دارند که پاسخ‌گویی مسئولانه به این مطالبات، یک وظیفه شرعی، قانونی و انقلابی است.



هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمنان





تجربه‌های مکرر نشان داده است که دشمنان ملت ایران، همواره می‌کوشند اعتراضات و مطالبات بحق مردم را به آشوب، ناامنی، تخریب و اغتشاش سوق دهند. حضور عناصر فرصت‌طلب، معاند، وابسته و سازمان‌یافته در حوادث اخیر، واقعیتی انکارناپذیر است که هدف آن ضربه‌زدن به امنیت عمومی و تضعیف نظام اسلامی است.





تفکیک اعتراض مشروع از اغتشاش





از منظر شرع مقدس اسلام، نقد دلسوزانه، مطالبه‌گری عقلانی و اجتماع مسالمت‌آمیز برای اصلاح امور، حقی مشروع است؛ اما هرگونه اقدام منتهی به ناامنی، تعرض به جان و مال مردم و تخریب اموال عمومی، عملی مردود، غیرشرعی و در خدمت اهداف دشمن تلقی می‌شود.





هشدار‌های روحانیت به دولت و مسئولان





نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و روحانیت معزز در ماه‌های گذشته بار‌ها نسبت به پیامد‌های بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف نظارت بر بازار و تأخیر در تصمیم‌گیری‌های مؤثر هشدار داده‌اند. بی‌توجهی به این هشدارها، زمینه‌ساز بروز نارضایتی‌ها و التهاب اجتماعی خواهد بود.





اولویت وحدت و انسجام اجتماعی





بر اساس تعالیم اسلامی و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، اتحاد مقدس، حفظ وحدت، پرهیز از اختلاف‌افکنی و جلوگیری از دوقطبی‌سازی جامعه، یک تکلیف قطعی شرعی و ملی است. حمایت از اصل نظام و دولت، به معنای تأیید همه عملکرد‌ها نیست، بلکه برای صیانت از امنیت ملی و ناکام گذاشتن نقشه‌های دشمنان است.





ضرورت اصلاحات واقعی و فوری





ما بر لزوم اقدامات اساسی از جمله: ایجاد ثبات در بازار ارز و کالا، مقابله مؤثر و غیرنمایشی با فساد، برخورد جدی با احتکار و گران‌فروشی، ارائه بسته‌های فوری و عملی معیشتیو تقویت اعتماد عمومی با شفافیت و پاسخ‌گویی تأکید می‌کنیم و آن را شرط عبور از شرایط حساس کنونی می‌دانیم.





نقش رسانه و جنگ شناختی





تحولات اخیر نشان داد که دشمن، جنگ رسانه‌ای و شناختی را به‌طور جدی دنبال می‌کند؛ از این‌رو، بازآرایی هوشمندانه جبهه رسانه‌ای انقلاب و عبور از حالت انفعالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.





خطاب به جوانان استان لرستان





جوانان مؤمن، غیور و آگاه استان لرستان، همواره سرمایه‌های اصلی انقلاب بوده‌اند. انتظار می‌رود با حفظ آرامش، بصیرت و هوشیاری، اجازه ندهند مطالبات به‌حق آنان دستاویز دشمنان و آشوب‌طلبان قرار گیرد.





حمایت از حافظان امنیت





همکاری با نیرو‌های حافظ نظم و امنیت و حمایت از آنان، در شرایط کنونی، وظیفه‌ای همگانی برای صیانت از جان، مال و آرامش عمومی جامعه است.





اعلام هم‌صدایی با نماینده ولی فقیه





جامعه روحانیت مبارز و مدیریت حوزه علمیه استان لرستان، ضمن حمایت کامل از مواضع حکیمانه، روشنگرانه و مسئولانه نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، آن بیانیه را نقشه راهی عقلانی برای عبور از شرایط فعلی می‌دانند.





پاسخ به یاوه‌گویی‌های استکبار جهانی





جامعه روحانیت مبارز و مدیریت حوزه علمیه استان لرستان، اظهارات سخیف، تهدیدآمیز و از سر استیصال سران استکبار، به‌ویژه یاوه‌گویی‌های ترامپ را نشانه‌ای روشن از ناتوانی دشمن در درک حقیقت ملت ایران می‌دانند. تاریخ انقلاب اسلامی به‌روشنی گواه آن است که آزموده را آزمودن خطاست؛ همان‌گونه که در صحرای طبس، در هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، فتنه‌های گوناگون داخلی و منطقه‌ای، و در رویارویی‌های مستقیم و غیرمستقیم، هیمنه پوشالی استکبار در هم شکسته است.

ملت ایران، ملتی نیست که با تهدید، تحریم و عربده‌کشی از مسیر عزت، استقلال و مقاومت بازگردد. امروز نیز، به فضل الهی و با تکیه بر ایمان مردم، رهبری حکیمانه ولیّ امر مسلمین و آمادگی جبهه مقاومت، هرگونه ماجراجویی و توهم دشمنان، بار دیگر به شکست آنان خواهد انجامید و به حول و قوه الهی، پوزه استکبار جهانی بر خاک مالیده خواهد شد.