در حال حاضر ۲۳۰ دستگاه بر استفاده از سامانههای ارتباطی بهصورت برخط با مجموعه ثبت احوال سیستان و بلوچستان متصل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، گفت: ۸۸ هزار و ۸۰۰ شناسنامه بالای ۱۵ سال در سال گذشته در مرکز تجمیع چاپ شده و به دست مردم رسیده است.
علی رحمتی، با اشاره به تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خانواده افزود: خانوادهها امروز بهصورت کامل در پایگاههای سببی و نسبی تشکیل شدهاند و این اطلاعات هم در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت مورد استفاده قرار میگیرد و هم در "پایگاه اطلاعات خانواده و خانوار" که از طریق سامانه "سهیم" ثبت احوال در دسترس عموم قرار دارد.
وی ادامه داد:یکی از چالشهای بزرگ مردم در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: احراز هویت شناسنامهای در فضای دیجیتال یکی از موضوعاتی بود که مردم در بحث کلاهبرداریهای فضای مجازی شدیداً دچار چالش هستند.
مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان در ادامه به اتصال دستگاههای مختلف به سامانه ثبت احوال اشاره کرد و افزود: قرار بود دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، ثبت اسناد، دادگستری، پزشکی قانونی و سایر نهادهای مرتبط به این سامانه متصل شوند که این اتصال هنوز بهطور کامل محقق نشده است. با تحقق این امر، فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت سریعتر و کارآمدتر خواهد شد.
وی از تکمیل مرحله نخست پایگاه نسبی در استان خبر داد و گفت: این طرح که از سال ۱۴۰۱ در استان آغاز شد تا پایان شهریورماه سال جاری با تلاش همکاران ثبت احوال استان به نتیجه رسید و حدود ۴ میلیون سند سببی و نسبی بهصورت ارتباطی به یکدیگر متصل شد که گام بزرگی در هوشمندسازی خدمات هویتی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ۸۰ دفتر پیشخوان در بحث خدمات هویتی با این مجموعه همکاری میکنند، افزود: از اینکه در این ۹۷ سال در ۱۲۰ منطقه استان ارائه خدمت نمودهایم، هدفمان این بوده که سطح دسترسی خدمات ثبت احوال را به مردم روزبهروز نزدیکتر کنیم.