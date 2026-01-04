به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت آبف و فاضلاب استان استان با اشاره به بارندگی‌های اخیر و خسارات ناشی از سیلاب به زیرساخت‌های آبرسانی در استان گفت: در بارش‌های اخیر به ۲۵ نقطه از تأسیسات و خطوط انتقال آب استان آسیب ک وارد شد و با این وجود، با تشکیل سریع کمیته بحران، اعزام تیم‌های عملیاتی به مناطق شهری و روستایی و مدیریت صحیح شبکه، پایدارش شبکه آبرسانی در استان حفظ شد.

رضا رضایی با بیان اینکه در برخی مناطق استان خطوط انتقال به طول بیش از ۱۰۰ متر تخریب شد، افزود: به دلیل وجود مخازن ذخیره مناسب و کنترل دقیق توزیع آب، در هیچ‌یک از شهر‌ها و روستا‌های استان قطعی آب گزارش نشد و این موضوع اهمیت حیاتی مخازن ذخیره آب در شرایط بحرانی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

رضا اضافه کرد: با مدیریت بحران، ذخیره‌سازی مناسب و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی، پایداری آب در همه شهر‌ها و روستا‌های استان حفظ شد.

وی در تشریح عملکرد این شرکت در مدیریت منابع آب و عبور موفق از بحران‌های اخیر، ادامه داد: طی ۳۵ سال فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب، بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه توزیع، حدود ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و بیش از ۵۹۰ مخزن ذخیره آب احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فرسودگی بالای شبکه‌ها توزیع در استان را یکی از مشکلات حوزه تامین آب دانست و گفت: بیش از ۳۰ درصد شبکه‌ها نیازمند بازسازی اساسی است به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد آب استحصالی به علت فرسودگی شبکه‌های توزیع به‌صورت هدررفت از دست می‌رود.

رضایی با بیان اینکه مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۵ درصد در حال ساخت است و تا تابستان آینده وارد مدار می‌شود گفت: و همچنین مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی دهدشت تکمیل شده و پس از انجام تست‌های نهایی، به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در تأمین آب پایدار این شهر خواهد داشت.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به حوزه آب و فاضلاب در سالجاری اضافه کرد: امسال بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی، شهری، روستایی و بخش فاضلاب برای استان پیش‌بینی شده که بخشی از آن از طریق اوراق مرابحه تأمین شده است، تاکنون این اعتبارات صرف توسعه، اصلاح و بهسازی زیرساخت‌های آب و فاضلاب شده و روند اجرای پروژه‌ها ادامه دارد.

رضایی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶۰ کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه و خطوط انتقال انجام شده، بیش از ۸۰ حلقه چاه وارد مدار بهره‌برداری شده و چندین مخزن شهری و روستایی در دست ساخت قرار دارد.