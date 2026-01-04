به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پل امام علی(ع) ساری در سه‌راهی جویبار پس از ۱۷ سال از آغاز عملیات اجرایی و همزمان با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، با همت جهادی مسئولان ملی، استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راهور مازندران در مراسم افتتاح این پل از تلاش‌های استاندار مازندران به‌عنوان مدیری میدانی و جهادی تقدیر کرد و گفت: این پل سال‌ها یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ترافیکی مردم ساری و مسافران محور جویبار بود که خوشبختانه طبق وعده استاندار، در مدت ۶ ماه تکمیل شد.

وی با قدردانی از صبوری و همراهی مردم در طول سال‌های اجرای این پروژه افزود: افتتاح پل امام علی(ع) نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی مرکز استان خواهد داشت، هرچند برخی نواقص جزئی وجود دارد که در ادامه و به مرور زمان قابل رفع است.

پل امام علی(ع) سه‌راهی جویبار با طول عرشه ۷۰۰ متر و طول کلی حدود یک‌هزار و ۱۰۰ متر، یکی از بزرگ‌ترین پل‌های استان مازندران به شمار می‌رود که از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور رؤسای پلیس راه استان و شهرستان، شهرداری ساری و استقبال مردمی به‌صورت رسمی گشایش یافت.