به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان در نشست تخصصی هماندیشی معاونان، کارشناسان و مدیران هنرستانهای قطب ۹ استان در شهر ماهان گفت: تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری از مهمترین اولویتهای حوزه معاونت آموزش متوسطه است.
ابوالحسن خسروشاهی بر ضرورت همافزایی همه بخشهای آموزشی تأکید کرد و گفت: تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش تنها زمانی ممکن است که مدیران، کارشناسان، معلمان و خانوادهها هم افزایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی معلمان واقعیتی جدی است، اما رسالت آموزش و پرورش فراتر از این مسائل تعریف میشود، افزود: مأموریت اصلی این نهاد تربیت شهروندان شایسته و متعهد است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان به چالش کاهش مرجعیت کلاس درس به دلیل سایه سنگین کنکور اشاره کرد و گفت: تمرکز بیش از حد بر خروجیهای کمّی موجب شده برخی دانشآموزان احساس بینیازی از کلاس درس داشته باشند و مؤسسات خصوصی جایگزین نقش مدرسه شوند.
خسروشاهی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نقشه راه اصلی این حوزه معرفی و تأکید کرد: هدف این سند صرفاً ارتقای معدل نیست بلکه تربیت شهروندان توانمند و مسئولیتپذیر است.
وی تصریح کرد: معلم در این نگاه مترادف با مربی است که باید دانشآموز را از باورها و ارزشها به چشماندازی روشن هدایت کند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان همچنین با نقد نگاه صرفاً اقتصادی به بهرهوری آموزشی، آموزش را فرایندی چندلایه شامل درون دادها، فرایندها و برون دادها دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که معیارهای اخلاقی و مهارتی سند تحول در جامعه مشاهده نشود نمیتوان از نتایج فعلی رضایت داشت.
خسروشاهی با تأکید بر نقش مشترک مدیران، کارشناسان و معلمان در پیشبرد اهداف آموزشی گفت: بازگشت جایگاه مدرسه و تحقق عدالت آموزشی تنها با همکاری همه ارکان نظام تعلیم و تربیت امکانپذیر است.
بر پایه این گزارش، نشست تخصصی هماندیشی معاونان، کارشناسان و مدیران هنرستانهای قطب ۹ استان در شهر ماهان برگزار شد.