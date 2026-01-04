معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه معاونت آموزش متوسطه است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان در نشست تخصصی هم‌اندیشی معاونان، کارشناسان و مدیران هنرستان‌های قطب ۹ استان در شهر ماهان گفت: تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه معاونت آموزش متوسطه است.

ابوالحسن خسروشاهی بر ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش تنها زمانی ممکن است که مدیران، کارشناسان، معلمان و خانواده‌ها هم افزایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی معلمان واقعیتی جدی است، اما رسالت آموزش و پرورش فراتر از این مسائل تعریف می‌شود، افزود: مأموریت اصلی این نهاد تربیت شهروندان شایسته و متعهد است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان به چالش کاهش مرجعیت کلاس درس به دلیل سایه سنگین کنکور اشاره کرد و گفت: تمرکز بیش از حد بر خروجی‌های کمّی موجب شده برخی دانش‌آموزان احساس بی‌نیازی از کلاس درس داشته باشند و مؤسسات خصوصی جایگزین نقش مدرسه شوند.

خسروشاهی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نقشه راه اصلی این حوزه معرفی و تأکید کرد: هدف این سند صرفاً ارتقای معدل نیست بلکه تربیت شهروندان توانمند و مسئولیت‌پذیر است.

وی تصریح کرد: معلم در این نگاه مترادف با مربی است که باید دانش‌آموز را از باور‌ها و ارزش‌ها به چشم‌اندازی روشن هدایت کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان همچنین با نقد نگاه صرفاً اقتصادی به بهره‌وری آموزشی، آموزش را فرایندی چندلایه شامل درون دادها، فرایند‌ها و برون داد‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که معیار‌های اخلاقی و مهارتی سند تحول در جامعه مشاهده نشود نمی‌توان از نتایج فعلی رضایت داشت.

خسروشاهی با تأکید بر نقش مشترک مدیران، کارشناسان و معلمان در پیشبرد اهداف آموزشی گفت: بازگشت جایگاه مدرسه و تحقق عدالت آموزشی تنها با همکاری همه ارکان نظام تعلیم و تربیت امکان‌پذیر است.

بر پایه این گزارش، نشست تخصصی هم‌اندیشی معاونان، کارشناسان و مدیران هنرستان‌های قطب ۹ استان در شهر ماهان برگزار شد.