پخش زنده
امروز: -
نرم افزار «مهجور» با رویکردی ساده و برای ارتباط روزانه با کلامالله مجید با هدفش مهجوریتزدایی از قرآن کریم، تلاش میکند قرآن را به همراهی همیشگی در زندگی کاربران تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نرم افزار «مهجور» یکی از نرم افزارهای قرآنی منتشرشده با رویکردی ساده، آرام و روزانه است که تلاش میکند آیات قرآن را از مهجوریت خارج کرده و به همراهی همیشگی در زندگی کاربران تبدیل کند.
نرم افزار «مهجور» با هدف ترویج انس روزانه با آیات الهی طراحی شده است. این برنامه در دسته نرمافزارهای مذهبی قرار میگیرد و ویژه کاربران سیستمعامل اندروید از طریق فروشگاه کافهبازار در دسترس علاقهمندان است. حجم کم، ساختار ساده و تمرکز بر محتوای قرآنی، از ویژگیهای اصلی این نرم افزار است.
نام «مهجور» برگرفته از مفهومی عمیق در فرهنگ قرآنی است؛ مفهومی که به گلایه قرآن از مهجور ماندن در زندگی انسانها اشاره دارد. انتخاب این نام، نشاندهنده رویکرد محتوایی برنامه و تلاش آن برای احیای ارتباط مستمر و روزانه با کلام وحی است.
* امکانات و قابلیتهای اصلی
محور اصلی این نرم افزار ارائه آیات منتخب قرآن کریم به صورت روزانه است. این آیات از طریق اعلان (نوتیفیکیشن) در طول روز به کاربر یادآوری میشوند تا حتی در میان مشغلههای روزمره نیز لحظهای برای توجه به قرآن فراهم شود. کاربر بدون نیاز به ورود مداوم به برنامه، میتواند پیام قرآنی روز خود را دریافت کند.
علاوه بر اعلانهای روزانه، امکان مرور آیات در فضای داخلی برنامه نیز فراهم است. طراحی محیط کاربری به گونهای است که کاربر بدون پیچیدگی و سردرگمی، به محتوای اصلی آیات قرآن دسترسی پیدا میکند. این سادگی، آگاهانه انتخاب شده تا تمرکز مخاطب از فرم و امکانات فرعی، به محتوا معطوف بماند.
توسعهدهندگان نرم افزار «مهجور» اعلام کردهاند که در نسخههای آینده، قابلیتهای تکمیلی مانند صوت تلاوت، توضیح مفاهیم و ابزارهای تعاملی بیشتر به برنامه افزوده خواهد شد که میتواند دامنه مخاطبان این نرمافزار را گسترش دهد.
* مزایای نرم افزار «مهجور»
یکی از مهمترین مزایای «مهجور»، یادآوری مستمر قرآن در بستر زندگی روزمره است. بسیاری از کاربران به دلیل فراموشی یا کمبود زمان، ارتباط منظمی با قرآن ندارند؛ این نرم افزار با اعلانهای روزانه، قرآن را به شکلی محترمانه و غیرتحمیلی به زندگی فرد وارد میکند.
سادگی رابط کاربری، حجم کم برنامه و نیاز نداشتن به تنظیمات پیچیده، از دیگر نقاط قوت نرم افزار «مهجور» است. این ویژگیها باعث میشود که اقشار مختلف، از نوجوانان تا سالمندان، بتوانند بهراحتی از آن استفاده کنند.
بازخوردهای کاربران از این نرمافزار نشان میدهد که مخاطبان از ایده کلی برنامه و فضای معنوی آن رضایت دارند. امتیاز مناسب کاربران بیانگر آن است که «مهجور» توانسته در حد امکانات فعلی، انتظارات مخاطبان خود را برآورده کند.
* معایب و نکات قابل بهبود
باوجود مزایای یادشده، نرم افزار «مهجور» همچنان با محدودیتهایی روبهروست. مهمترین نکته، محدود بودن امکانات در نسخه فعلی است. نبود تلاوت صوتی، ترجمه تفصیلی یا توضیح مفاهیم آیات، باعث میشود برخی کاربران حرفهایتر قرآن، این برنامه را صرفاً در حد یک یادآور روزانه ارزیابی کنند.
همچنین تمرکز برنامه بر بستر یک پلتفرم ارائه، دسترسی آن را به کاربران در دیگر بازارها یا پلتفرمها محدود کرده است. این مسئله میتواند در گسترش دامنه مخاطبان تأثیرگذار باشد.
در مجموع نرم افزار «مهجور» را میتوان نمونهای از تلاش نرمافزاری در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی دانست؛ تلاشی که بهجای پیچیدگیهای فنی، بر حضور آرام، مستمر و الهامبخش قرآن در زندگی روزانه تمرکز دارد. این برنامه اگرچه در حال حاضر امکانات محدودی دارد، اما ایده محوری آن، یعنی خارج کردن قرآن از مهجوریت، ایدهای ارزشمند و همسو با نیازهای فرهنگی جامعه امروز است.
البته با رعایت نکات یادشده و در صورت توسعه تدریجی امکانات و حفظ رویکرد محتوایی اصیل، «مهجور» شاید بتواند به یکی از همراهان روزانه علاقهمندان به قرآن کریم تبدیل شود و نقشی در تقویت انس عمومی با کلام وحی ایفا کند.