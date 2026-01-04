۹ برگزیده مرحله استانی کنگره ملی شعر ایثار به مناسبت سالروز میلاد علی (ع) ، روز پدر و سالگرد شهادت سردار سلیمانی طی آیینی با عنوان "تاج عرش" در اردبیل معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل،در آیین اختتامیه این رویداد در سالن کتابخانه شهید مطهری اردبیل گفت: این برنامه، دوره استانی دهمین کنگره ملی شعر ایثار است که با روز میلاد مولا علی (ع)، روز پدر و همچنین با سالگرد شهادت سردار سلیمانی تقارن یافت.

حسین صادقی افزود: ۱۱۲ اثر در قوالب و مضامین متنوع و البته مرتبط با مقوله ایثار و شهادت از ۸۷ شاعر استان اردبیل به دبیرخانه این کنگره ارسال شده بود و بعد از داوری آثار، ۶ نفر در سن بزرگسال و سه نفر در دوره سنی نوجوان به عنوان شعرای برتر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: ۶ برگزیده بزرگسال این کنگره سعید اقبالی، امیرحسین زارعیان، پریناز ستونه، لیلا سپیدیان، فرناز آفتابی آذر اردبیل و صمد پورامان از شهرستان بیله سوار بودند و سید سعید اطهر نیاری دبیر کنگره نیز به همراه آنها تجلیل شد.

او سه نوجوان برگزیده این مرحله را نیز درسا ذوالفقاریان، محنا مصدق و فاطمه شیخی معرفی کرد و گفت: برگزیدگان به مرحله ملی کنگره راه یافتند.

وی تصریح کرد: این برنامه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن‌های شعر کلک خیال و خدمت رضوی برگزار شد.