رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: ۲۷ درصد از پرونده‌های طلاق توافقی ارسالی به مراکز مشاوره خانواده ی استان در ۹ ماهه امسال به سازش و بازگشت به زندگی مشترک ختم شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجت‌الاسلام سعید شهواری با تأکید بر لزوم اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت دسترس‌پذیرگفت: با کمک وکلا و کارشناسان حقوقی و قضایی دادگستری استان در ۹ ماهه امسال ۳۶ هزار ۶۹۱ مورد مشاوره حضوری با مراجعان انجام و ۲۲ هزار ۳۸۳ مورد مشاوره تلفنی ثبت شده است .

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: همچنین از میان متقاضیان طلاق توافقی، با مداخله و مشاوره‌های تخصصی، ۳۰۴ مورد معادل ۲۷ درصدبه سازش و بازگشت به زندگی مشترک منجر شد.



وی بیان کرد: سه هزار و ۶۱۵ مورد معرفی برای فک پلاک خودرو، ۲۱۸ مورد معرفی برای اعطای وکیل تسخیری و ۳۷۲ مورد معرفی برای دریافت وکیل معاضدتی از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.



حجت الاسلام شهواری افزود: در این مدت چهار هزار و ۵۸۷ نوبت حضور وکلا در این واحد ثبت شده که به ارتقای کیفیت مشاوره‌ها کمک کرده است.

