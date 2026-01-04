پیش فروش پنج مدل سواری شرکت سایپا آغاز شد؛ در این طرح سایپا اطلس S و سهند S بالاترین مبلغ پیش‌پرداخت را دارند و ساینا S کمترین مبلغ پیش‌پرداخت را به خود اختصاص داده است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام سایپا؛ خودرو‌های ارائه شده در این طرح، شامل اطلس S، کوییک S و ساینا S، کوییک RS رینگ فولادی و سهند S هستند. هر دو مدل کوییک و ساینا با استاندارد ۸۵ گانه عرضه می‌شوند. همچنین همه خودرو‌ها به سیستم SBR یا هشدار بستن کمربند ایمنی مجهز هستند.

هزینه شرکت در پیش فروش از ۲۵۳ تا ۳۸۵ میلیون تومان برای مدل‌های مختلف متغییر است.

ثبت‌نام فقط از طریق پایگاه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد؛ طبق اعلام این شرکت خودروساز، تحویل خودرو به برندگان این طرح، از تابستان ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا زمستان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

شرایط اعلامی سایپا در طرح جدید پیش فروش:



پیش فروش در سه طرح عادی، جوانی جمعیت و خودرو‌های فرسوده انجام می‌شود. در همه طرح‌ها هر کد ملی فقط مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است. اگر کسی با یک کد ملی چند ثبت‌نام انجام دهد یا اطلاعات متناقض وارد کند، سیستم ثبت‌نام را باطل می‌کند.

در طرح عادی، ثبت نام برای متقاضیانی که پلاک انتظامی فعال دارند، ممنوع است. تنها استثنا مربوط به افرادی است که فقط یک عدد خودرو با بیش از ۵ سال عمر داشته باشد.

در طرح عادی اگر متقاضی در چهار سال گذشته (۴۸ ماه گذشته) از سایپا یا ایران‌خودرو خرید خودرو داشته باشد و خودرو برایش فاکتور شده باشد، نمی‌تواند در این طرح ثبت‌نام کند.

در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرط پلاک فعال و محدودیت ۴۸ ماهه خرید قبلی برای مادران واجد شرایط اعمال نمی‌شود. البته حداقل سن ۱۸ سال و محدودیت هر کد ملی برای یک خودرو همچنان پابرجاست. ابتدا پیش‌ثبت‌نام انجام می‌شود و بعد از تأیید شرایط، امکان واریز وجه ایجاد می‌شود.

در روش پیش‌فروش، مبلغ پرداختی علی‌الحساب است و قیمت نهایی خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود، نه زمان ثبت‌نام. این موضوع صراحتاً در قرارداد ذکر شده و متقاضی باید قبل از ثبت‌نام آن را در نظر بگیرد.

مبلغ پیش‌پرداخت در این طرح حدود ۵۰ درصد قیمت کارخانه خودرو است و بسته به مدل، ممکن است کمی بیشتر یا کمتر باشد. این مبلغ به حساب شرکت خودروساز واریز می‌شود و تا زمان تحویل خودرو امکان برداشت آن وجود ندارد.

سایپا تاکید کرده فروش حواله، انتقال امتیاز، صلح حقوق قرارداد یا ثبت‌نام وکالتی به‌هیچ‌وجه مجاز نیست. اگر در هر مرحله‌ای مشخص شود ثبت‌نام صوری یا اطلاعات نادرست بوده، ثبت‌نام کان‌لم‌یکن می‌شود و مسئولیت کامل با متقاضی است.

وعد تحویل خودرو‌های این طرح مربوط به سال ۱۴۰۵ است. با توجه به جدول زمان‌بندی سایپا، مدت انتظار برای تحویل خودرو از حدود ۶ ماه تا حداکثر یک سال متغیر است.

در این میان، کوییک RS و سهند S کمترین مدت انتظار و ساینا S بیشترین زمان انتظار را دارد.

در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده، اسقاط خودرو شرط اصلی تحویل خودرو جدید است.

متقاضیان طرح جایگزینی خودروی فرسوده باید حداقل یک روز قبل از ثبت‌نام در سایپا وارد سامانه www.nnhk.ir شوند و اطلاعات شخصی و مشخصات خودروی فرسوده را ثبت کنند.

اگر اصالت یا مالکیت خودرو تایید نشود یا اسقاط انجام نگیرد، ثبت‌نام نهایی نمی‌شود و مبلغ پرداختی بدون سود انصراف برمی‌گردد.