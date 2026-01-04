پس از اقدام آمریکا مغایر با منشور سازمان ملل متحد در ربایش رئیس جمهور ونزوئلا ساز و کار قانون اساسی این کشور فعال شده است و خانم دلسی رودریگز معاون اجرایی هدایت دولت را بر عهده گرفته و تا ۳۰ روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی اقدام تجاوزکارانه ارتش آمریکا در حمله به پایتخت و چندین ایالت ونزوئلا، منابع رسمی تایید کردند که واشنگتن در اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل، نیکلاس مادورو و همسرش را توسط نیرو‌های ویژه خود ربوده و به خارج از کشور منتقل کرده است.

با تأیید قطعی خروج اجباری رئیس‌جمهور از کشور، شورای دفاع ملی و دادگاه عالی دادگستری ونزوئلا بلافاصله تشکیل جلسه داده و اصل ۲۳۳ قانون اساسی این کشور را فعال کردند.

بر اساس این اصل، وضعیت فعلی مصداق غیبت مطلق (Falta Absoluta) رئیس‌جمهور تلقی می‌شود. قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا مسیر عبور از این بحران را به شفافیت مشخص کرده است:

۱. ریاست‌جمهوری دلسی رودریگز: با توجه به اینکه دوره قانونی ریاست‌جمهوری مادورو (پس از انتخابات ۲۵ مه ۲۰۲۵) آغاز شده بود، دلسی رودریگز، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بلافاصله به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوگند یاد کرده و فرماندهی کل نیرو‌های مسلح را در دست می‌گیرد.

۲. الزام به برگزاری انتخابات: خانم رودریگز طبق قانون موظف است ظرف مدت ۳۰ روز، مقدمات برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری را فراهم کند تا مردم ونزوئلا بار دیگر سرنوشت خود را تعیین کنند.

واکنش‌ها به بدعت خطرناک آمریکا این اقدام گانگستری واشنگتن، موجی از خشم را در میان کشور‌های مستقل و آزادی‌خواه جهان برانگیخته است. تحلیلگران معتقدند ربودن رئیس جمهور مستقر یک کشور عضو سازمان ملل توسط نیروی نظامی خارجی، بدعتی خطرناک است که نظم و امنیت بین‌المللی را به لبه پرتگاه می‌برد.

اکنون باید دید دلسی رودریگز که به مواضع قاطع ضد امپریالیستی مشهور است، چگونه فرماندهی مقاومت ملی ونزوئلا را در برابر نیرو‌های متجاوز آمریکایی و مدیریت بحران داخلی پیش خواهد برد.