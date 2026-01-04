مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از صادرات بیش از ۶۲۹ هزار تن کالا از پایانه مرزی ماهیرود در ۹ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جلال زاده گفت: در ۹ ماه گذشته صادرات ۶۲۹ هزار و ۳۳۱ تُن کالا از پایانه مرزی ماهیرود به ثبت رسیده که این مقدار توسط ۱۳ هزار و ۹۳۳ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه تناژ ۳۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: این مقدار صادرات شامل سیمان، آهن آلات، کاشی و سرامیک و تره بار بوده است.

جلال زاده گفت: در این مدت همچنین، ترانزیت ۷۳۷ هزار و ۷۶۹ تن کالا توسط ۳۰ هزار و ۲۲۳ سفر انجام شده که در تناژ جابجا شده ۲۳ درصد افزایش داشته است.

وی عمده کالای ترانزیتی را شامل روغن، لوازم یدکی، شکر، دارو‌های گیاهی و لاستیک عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت دو شعبه شرکت حمل و نقل بین‌المللی مسافر افزود: در این مدت هزار و ۵۳۳ مسافر با ناوگان حمل و نقل بین‌الملل از پایانه مرزی استان جابجا شدند که میانگین کل تردد روزانه مسافر حدود ۶ نفر بوده است.

جلال زاده گفت: همچنین تردد مسافر پیاده ورودی از پایانه مرزی ماهیرود ۱۲ هزار و ۷۵۳ نفر و خروجی از پایانه ۱۹ هزار و ۲۵ نفر بوده است.

وی گفت: باتوجه به اهمیت پایانه‌های مرزی استان در توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های افغانستان تلاش این اداره‌کل با فراهم کردن زیرساخت‌ها در پایانه‌های ماهیرود بر گسترش روابط اقتصادی نزدیک بوده تا همچنان شاهد افزایش جابجایی کالا از این پایانه مرزی باشیم.