نویسنده کتاب «عملیات نجات»، گفت: در این کتاب تلاش کردیم یک چهره قهرمان، نجات دهنده، شجاع و دلیر از حاج قاسم در ذهن مخاطب کودک ماندگار شود.

آموزش شجاعت و مقاومت به کودکان، در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سارا عرفانی نویسنده کتاب «عملیات نجات» گفت: حاج قاسم قهرمانی بود که در بیرون از مرز‌های کشور همواه برای برقراری عدالت و امنیت به مبارزه می‌پرداخت.

وی افزود: ما سعی کردیم که یکی از این تصاویر عملیات ها را رو در این کتاب داشته باشیم تا مخاطب کودک یک چهره قهرمان و یک چهره نجات دهنده شجاع و دلیر از حاج قاسم در ذهنش ماندگار شود و بتواند هم از ایشان الگو بگیرد و هم به یک شناخت درستی از ابعاد شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی برسد.

عرفانی گفت: این کتاب که برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده است، تلاش دارد مخاطب خود را با شخصیت حاج قاسم و فداکاری‌های او برای مردم منطقه آشنا کند. تمرکز کتاب عرفانی بر ماجرای محاصره نفس‌گیر و سخت شهر اربیل عراق و نقش حاج قاسم سلیمانی و نیروهای ایرانی در شکستن محاصره این شهر و نجات زنان و کودکان است.

خردادماه سال ۱۳۹۳ نیرو‌های داعش با پیشروی به‌سمت مناطق شمال عراق به‌سرعت توانستند مناطق مهمی از شمال این کشور از جمله موصل را به‌تصرف خود در آورند و در سوی دیگر نیز نیرو‌های داعشی پیشروی خود از مرز‌های غربی عراق در استان الانبار را آغاز و با تصرف بخش اعظمی از این استان، حرکت خود به‌سمت بغداد برای تصرف پایتخت کشور عراق را آغاز کردند.

داعش در ادامه پیشروی‌های خود در شمال عراق پس از تصرف موصل، شهر اربیل را به محاصره خود در آورد و می‌رفت تا با تصرف این شهر عملاً بخش مهمی از اقلیم کردستان عراق را نیز اشغال کند.

اما در حالی که داعش گام‌های آخر برای تصرف اربیل را برمی‌داشت، یک اتفاق مهم این شهر را از سقوط حتمی نجات می‌دهد. سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شخصاً با ۷۰ تن از نیروهایش به اربیل می‌رود و طی عملیاتی که شخصاً فرماندهی آن را به‌عهده داشت، موفق می‌شود محاصره شهر اربیل را بشکند.

کتاب «عملیات نجات» کاری از انتشارات چغک است که به تازگی و به مناسبت شهادت سردار سلیمانی منتشر شده است.

«کتاب لبخند مسیح» و « پنجشنبه فیروزه‌ای» از دیگر آثار سارا عرفانی است.