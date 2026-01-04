به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: طرح مراقبت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح واحدهای روستایی و صنعتی شامل مرغداری‌ها، کشتارگاههای طیور، بازارچه های عرضه پرندگان، تالابها و زیستگاه های پرندگان خراسان رضوی انجام میشود.

جوادی نژاد بیان کرد: در راستای پیشگیری از بیماری، انجام و تشدید اقدامات امنیت زیستی توسط مرغداران و به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری در گله‌ها و مراکز تولید و پرورش، تشکل‌های مرتبط با صنایع طیور موظف به اطلاع رسانی مستمر به اعضای زیر پوشش خود هستند.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی به مرغداران توصیه کرد: از تردد کارکنان مرغداری در مناطقی که محل تردد پرندگان مهاجر است خودداری کنند و از امکاناتی که جذب کننده پرندگان مهاجر و وحشی باشد از قبیل استخرهای ذخیره آب در مرغداریهای خود استفاده نکنند.

به گفته وی، ضروری است مرغداران از ورود پرندگان جدید نظیر جوجه یا پولت به مزرعه پرورش بدون گواهی بهداشتی خودداری کنند و از خرید جوجه یکروزه، پولت (جوجه مرغ تخمگذار)، دان و سایر نهاده های طیور از سایر استان ها بدون دریافت مجوز از اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی تا اطلاع بعدی پرهیز کنند.

جوادی نژاد افزود: در صورت وجود مشکل و برخورد با موارد مشکوک در سریع ترین زمان ممکن مراتب به دامپزشکی استان خراسان رضوی گزارش شود.

استان خراسان رضوی دارای هزار و ۷۶۵ واحد مرغداری فعال گوشتی به ظرفیت ۲۸ میلیون قطعه در هر دوره و ۲۶۷ واحد مرغ تخمگذار به ظرفیت ۱۲ میلیون قطعه در حال فعالیت است.