چهارمین جشنواره زردک خرانق، با هدف احیای سنت‌ها و معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اردکان اعلام کرد: چهارمین جشنواره زردک خرانق به عنوان رویدادی فرهنگی - کشاورزی با هدف احیای سنت‌ها و معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه، با حضور پرشور مردم به مدت سه روز در کاروانسرای تاریخی شاه‌عباسی خرانق برگزار شد.

در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره، پوردهقان، با اشاره به اهمیت این رویداد، ثبت «جشنواره زردک خرانق» در تقویم رسمی گردشگری کشور را گامی مهم در مسیر توسعه منطقه دانست.

وی اظهارداشت: ثبت این رویداد ملی، یک فرصت مغتنم در جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و کشاورزی خرانق و ایجاد اشتغال پایدار است. این جشنواره تنها بهانه‌ای برای معرفی یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بستری است برای زنده نگه داشتن بازی‌ها و آیین‌های بومی منطقه که باید مورد توجه مردم و مسئولین قرار گیرد.

برگزاری این جشنواره در کاروانسرای تاریخی شاه‌عباسی، نمادی از پیوند فرهنگ، کشاورزی و میراث تاریخی منطقه اردکان محسوب می‌شود.