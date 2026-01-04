پخش زنده
سرپرست دفتر ترویج معماری و طراحی شهری از شروع فرآیند تهیه طرح جامع شهر بیستون با رویکردی نوین خبر داد؛ طرحی که با هدف حفاظت از ارزشهای تاریخی و عمل به تعهدات ثبت جهانی این محوطه تهیه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش از برگزاری جلسهای تخصصی برای بررسی نحوه تهیه طرح جامع شهر بیستون خبر داد.
به گفته سیداحمد حسینی نیا، با پایان یافتن افق طرح ویژه بیستون، بازنگری اساسی در قالب طرح جامع شهری در دستور کار قرار گرفته است.
این جلسه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و نمایندگان مرتبط برای هماهنگیهای لازم برگزار شد.
در این نشست، ضرورت تغییر رویکرد از طرح ویژه به طرح جامع با نگرش و روش نوین مورد تاکید قرار گرفت.
محور اصلی این طرح، حفاظت از ارزشهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی منحصربهفرد شهر بیستون عنوان شد.
پرهیز از فعالیتهایی که به عرصهها و محوطههای تاریخی آسیب وارد کند، از اصول کلیدی طرح خواهد بود.
همچنین استفاده هدفمند از ظرفیتهای گردشگری فرهنگی بهعنوان یکی از مزیتهای اصلی شهر مدنظر قرار دارد.
طرح جامع بیستون با رویکرد مشارکتمحور و مسالهمدار و با حضور ذینفعان محلی تهیه میشود.
این طرح با توجه به جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر شهر و شرایط خاص آن، بهصورت اختصاصی تدوین خواهد شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ظرفیتهای مثبت ایجادشده در طرح ویژه پیشین در طرح جامع جدید تثبیت و تداوم مییابد.