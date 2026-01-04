پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با حضور میدانی در پاسگاههای محیط بانی استان، ضمن دیدار با محیط بانان، بر تداوم علوفه رسانی هدفمند به حیات وحش در شرایط برفی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد به همراه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان و معاون توسعه، مدیریت و حقوقی این اداره کل، به مناسبت روز پدر از پاسگاههای محیط بانی جاجرود در پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار، پاسگاه محیط بانی ایرا در پارک ملی لار و پاسگاه محیط بانی گلندوئک در منطقه حفاظت شده ورجین بازدید کرد.
در جریان این بازدیدها، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با محیط بانان دیدار و گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان وضعیت حفاظتی، امکانات، چالشها و نیازهای پاسگاههای محیط بانی قرار گرفت.
عباس نژاد بر ضرورت تقویت زیرساختهای حفاظتی، بهبود شرایط کاری محیط بانان و افزایش پشتیبانی میدانی از نیروهای یگان حفاظت تأکید کرد.
وی در ادامه بازدید از منطقه حفاظت شده ورجین، با توجه به بارش برف و محدود شدن دسترسی حیات وحش به منابع غذایی طبیعی، به همراه معاون، فرمانده یگان حفاظت و محیط بانان، در اجرای عملیات علوفه رسانی به حیات وحش این منطقه مشارکت کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به پیش بینی تداوم شرایط جوی سرد و برفی، دستور تداوم علوفه رسانی هدفمند و مدیریت شده به حیات وحش در مناطق تحت مدیریت استان را صادر کرد و افزود: این برنامه با اولویت مناطق حساس، بر اساس پایش میدانی و با رعایت ملاحظات کارشناسی، تا بهبود شرایط طبیعی ادامه خواهد داشت.