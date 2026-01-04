به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد به همراه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان و معاون توسعه، مدیریت و حقوقی این اداره کل، به مناسبت روز پدر از پاسگاه‌های محیط بانی جاجرود در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار، پاسگاه محیط بانی ایرا در پارک ملی لار و پاسگاه محیط بانی گلندوئک در منطقه حفاظت شده ورجین بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با محیط بانان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان وضعیت حفاظتی، امکانات، چالش‌ها و نیاز‌های پاسگاه‌های محیط بانی قرار گرفت.

عباس نژاد بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، بهبود شرایط کاری محیط بانان و افزایش پشتیبانی میدانی از نیرو‌های یگان حفاظت تأکید کرد.

وی در ادامه بازدید از منطقه حفاظت شده ورجین، با توجه به بارش برف و محدود شدن دسترسی حیات وحش به منابع غذایی طبیعی، به همراه معاون، فرمانده یگان حفاظت و محیط بانان، در اجرای عملیات علوفه رسانی به حیات وحش این منطقه مشارکت کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به پیش بینی تداوم شرایط جوی سرد و برفی، دستور تداوم علوفه رسانی هدفمند و مدیریت شده به حیات وحش در مناطق تحت مدیریت استان را صادر کرد و افزود: این برنامه با اولویت مناطق حساس، بر اساس پایش میدانی و با رعایت ملاحظات کارشناسی، تا بهبود شرایط طبیعی ادامه خواهد داشت.