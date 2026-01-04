به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علاقمندان برای شرکت در این مسابقه و عضویت در باشگاه کتابخوانان کیش می‌توانند با مراجعه به پیوند مسابقه اقدام کنند.

علاقمندان تا ۱۷ دی فرصت نام نویسی دارند.

مسابقه کتابخوانی در فضای مجازی و مرحله حضوری از ۱۹ تا ۲۳ دی برگزار می‌شود.

هزینه نام نویسی و دریافت بسته فرهنگی، ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

برای شرکت‌کنندگان مرحله اول کتاب دختران آفتاب بیست درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

باشگاه کتابخوانان کیش در پایان به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۱۰، ۵ و ۳ میلیون تومان هدیه نقدی اهدا می‌کند.