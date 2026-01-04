نخستین روز مسابقات والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور، جام اساتید والیبال (محمود محب و عزیز پرتوی) با چهار دیدار پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی دومین دوره مسابقات والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۴ با حضور ۲۸ تیم از دهم تا دوازدهم آبان در هشت گروه برگزار شد و در پایان تیم‌های خراسان رضوی، گلستان، تهران، همدان، توابع تهران، فارس، آذربایجان شرقی و گیلان به عنوان صدرنشین گروه هشت گانه به مرحله نهایی صعود کردند.

مرحله نهایی این رقابت‌ها از شنبه ۱۳ دی و همزمان با سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر با حضور هشت تیم صعودکننده به همراه تیم آذربایجان غربی به عنوان میزبان در ارومیه آغاز شد.

تیم‌های شرکت کننده در دو گروه زیر به رقابت پرداختند که تیم‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گلستان و فارس موفق به شکست حریفان خود شدند:

گروه الف: آذربایجان غربی، تهران، گلستان و گیلان

گروه ب: توابع تهران، خراسان رضوی، همدان، فارس و آذربایجان شرقی

نتایج نخستین روز دومین دوره مسابقات والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور، جام اساتید والیبال (محمود محب و عزیز پرتوی) به شرح زیر است:

آذربایجان غربی ۲ – گیلان صفر

خراسان رضوی ۲ – آذربایجان شرقی صفر

تهران صفر – گلستان ۲

همدان یک – فارس ۲