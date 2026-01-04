معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف گفت: مهاجرت دانشجویان تابعی از شرایط اقتصادی است و تقویت کارآفرینی و اکوسیستم نوآوری دانشگاه، به همراه مشارکت فرهنگی، نقش محوری در کاهش خروج نخبگان ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد فخارزاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف با تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف، از برگزاری جشنواره «نگار من» به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه یاد کرد و گفت: این جشنواره از ۲۵ تا ۲۹ بهمن‌ماه با مجموعه‌ای از برنامه‌های هنری، مذهبی و ورزشی در سطح دانشگاه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گستره برنامه‌های این جشنواره افزود: در قالب جشنواره «نگار من»، مسابقات ورزشی متنوعی از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال، تیراندازی و شنا برای دختران و پسران به صورت جداگانه برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: نمایش فیلم «محمد رسول‌الله» با حضور عوامل این فیلم از دیگر برنامه‌های شاخص این جشنواره است و همچنین از کتاب «آن یتیم نظر کرده» اثر محمدرضا سرشار تجلیل می‌شود و شب شعر کشوری نیز در همین ایام برگزار خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های ادبی نیز گفت: «شب شعر وقت شریف» با حضور پنج نفر از شاعران و ۱۲ نفر از دانشجویان برگزیده برگزار می‌شود که فرصتی برای بروز استعداد‌های ادبی دانشجویان است.

فخارزاده درباره برنامه‌های اردویی دانشگاه نیز اظهار داشت: اردوی فعالان فرهنگی به مدت سه روز در شهر‌های اطراف تهران برگزار می‌شود که در آن، فعالان فرهنگی دانشگاه به نقد و بررسی موضوعات فرهنگی دانشگاه می‌پردازند.

وی با اشاره به منابع مالی فعالیت‌های فرهنگی گفت: حامیان دانشگاه شریف در کنار بودجه فرهنگی دانشگاه به اجرای این برنامه‌ها کمک می‌کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه شریف با بیان اینکه بزرگترین اردوی دانشگاهی کشور در این دانشگاه برگزار شده است، افزود: هزار نفر از دانشجویان به اردوی مشهد اعزام شدند و همچنین مراسم «شریف سلام» با حضور ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از دانشجویان و اولیای آنان و با حضور وزیر علوم برگزار شد که در آن، دانشجویان با استادان راهنمای خود آشنا شدند و برنامه‌های فرهنگی و پذیرایی نیز انجام گرفت.

فخارزاده از برگزاری آیین بزرگداشت حافظ و روز جهانی سینما در صنعتی شریف خبر داد و گفت که به طور متوسط سالانه نزدیک به هزار برنامه فرهنگی در این دانشگاه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های دانشجویی بیان داشت: انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی دانشگاه فعال هستند و ۳۵ نشریه دانشجویی در دانشگاه منتشر می‌شود که سکویی برای بیان دیدگاه‌ها و رشد فکری دانشجویان و کمک به توسعه دانشگاه و جامعه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، درباره مهاجرت دانشجویان اظهار داشت: پدیده مهاجرت، تابع شرایط اقتصادی کشور است؛ اگر شرایط مناسب باشد دانشجویان می‌مانند و اگر نامناسب باشد مهاجرت می‌کنند. البته امسال به دلیل سیاست‌های تحریمی، تعداد مهاجرت‌ها کمتر بوده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای کاهش مهاجرت می‌توان انجام داد، اشتغال‌زایی و تقویت کارآفرینی است. اکوسیستم فعالی در اطراف دانشگاه شریف شکل گرفته که شامل پارک علم و فناوری شریف و ناحیه نوآوری شریف است و این مراکز توانسته‌اند تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان را جذب و به ماندگاری دانشجویان کمک کنند.

فخارزاده تأکید کرد: دانشجویانی که در دوران تحصیل در فعالیت‌های فرهنگی مشارکت داشته‌اند، تمایل بیشتری به ماندن در کشور دارند. معاونت فرهنگی با فراهم کردن زمینه رشد استعداد‌ها و تقویت فعالیت‌های گروهی، علاقه به تجربه و فعالیت در داخل کشور را در دانشجویان تقویت می‌کند و این موضوع نقش مهمی در ماندگاری آنان دارد.