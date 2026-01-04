به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره جهاد کشاورزی گفت: موارد شناسایی شده با طرح شکایت کیفری به مرجع قضائی ارسال شد.

علی محلوجی با اشاره به بازدید گشت یگان حفاظت امور اراضی شهرستان کاشان در دی ماه ۱۴۰۴ از اراضی کشاورزی روستا‌های قه، وادقان و ون واقع در بخش نیاسر افزود: در این بازدید‌ها چهار مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی و برای آنها اخطار توقف عملیات صادر شد.

وی گفت: تفکیک، افراز، تقسیم و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و در صورت ساخت هرگونه بنا، بر اساس قانون علاوه بر قلع و قمع بنا متخلف به جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین محکوم می‌شوند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی از همشهریان خواست برای اطلاع از شرایط و قوانین مربوطه و اخذ هرگونه مجوز به اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان مراجعه کنند و یا با مسئولان مراکز سه گانه مناطق برزک قمصر و نیاسر در ارتباط باشند.