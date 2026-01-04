این آزمون برای نخستین بار مطابق با برنامه‌ریزی و دستورالعمل کمیته آموزش فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران در خراسان رضوی برگزار شد که نشان‌دهنده حرکت هیئت استان در مسیر اجرای دقیق استاندارد‌های آموزشی فدراسیون است.

آزمون سطح‌بندی سطح یک به‌عنوان نخستین گام رسمی در مسیر آموزش اصولی ژیمناستیک، نقش مهمی در شناسایی توانمندی‌های فنی ورزشکاران، تعیین مسیر آموزشی صحیح و ایجاد هماهنگی میان فرآیند آموزش در استان‌ها دارد و مبنای برنامه‌ریزی‌های بعدی در حوزه آموزش و استعدادیابی محسوب می‌شود.