سیستان و بلوچستان با دارا بودن بیش از ۳۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، روستاییترین استان کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن استان و دفتر امور روستایی استانداری، گفت: این تفاهمنامه با هدف ایجاد نظم، هماهنگی بیشتر و همافزایی مؤثر میان بنیاد مسکن و دفتر امور روستایی استانداری در حوزه موضوعات کاری تدوین شده و زمینهساز ارتقای سطح خدماترسانی به روستاهای استان خواهد بود.
سعید نارویی افزود: اقدامات مشترک میان استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب این تفاهمنامه اجرایی خواهد شد و امید داریم با اجرای آن، نرخ اجرای طرحهای هادی بهعنوان یکی از شاخصهای مهم عملکردی در حوزه عمران روستایی ارتقا یابد.
وی همچنین بر اهمیت آموزش دهیاران در حوزه طرحهای هادی بهعنوان یکی از محورهای کلیدی این تفاهمنامه تأکید کرد و آن را زمینهساز ارتقای کیفیت اجرای پروژهها دانست.
امین عدیلی مدیرکل بنیاد مسکن استان، آموزش دهیاران، تهیه بازنگری و اجرای طرحهای هادی و سایر محورهای قید شده در این تفاهمنامه را از جمله اقدامات ارزشمند و مؤثر در مسیر خدمترسانی به مردم روستاها دانست و این همکاری را گامی مبارک در توسعه متوازن روستایی عنوان کرد.
وی همچنین از افزایش ۵ درصدی شاخص برخورداری معابر روستایی شمال استان از آسفالت مناسب خبر داد.