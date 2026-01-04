شاعر و معلم نیشابوری در بخش پژوهش غزل جایزه ملی «حسین جلال پور» به عنوان نفر برگزیده، معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: ۴۳۰ اثر به دبیرخانه این رویداد فرهنگی به میزبانی بندر گناوه استان بوشهر رسید که از این تعداد، ۷۰ اثر در قالب پژوهش بود و توسط دکتر سیامک بهرام پرور، دکتر سمیه شرونی و دکتر علی اصغر ابراهیمی داوری شد.

حمیدرضا آتشی افزود: در این جشنواره فرهنگی، مهربانو افسانه سادات حسینی، شاعر و معلم نیشابوری، با رساله پژوهشی «بررسی و مقایسه سبک شناسانه اشعار سیمین بهبهانی (ایران)، گلرخسار صفی‌آوا (تاجیکستان) و خالده فروغ (افغانستان)، با تأکید بر لایه ایدئولوژیک» برگزیده شد.

وی ادامه داد: پنجمین جایزه ملی حسین جلال‌پور، جایزه مستقل غزل، با حضور شاعران و نویسندگان برگزیده و مسئولان فرهنگی استان بوشهر در تالار بهزاد بندر گناوه برگزار شد.

این مسئول تصریح کرد: در آیین اختتامیه هم از این شاعر نیشابوری با اهدای برگه زرین و جایزه نقدی، تجلیل شد.