شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پس از بررسی مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی و جامع تبریز، با الحاق روستای باغ معروف به محدوده این کلانشهر موافقت و با خروج روستای اوغلی از محدوده شهری مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در تازه‌ترین تصمیم خود، وضعیت مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تبریز را بررسی و تعیین تکلیف کرد.

بر اساس مصوبه شورا، الحاق روستای باغ معروف به محدوده شهر تبریز به تصویب رسید.

در مقابل، شورا با انتزاع روستای اوغلی از محدوده شهر تبریز مخالفت کرد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص بر لزوم انسجام در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تقسیمات کشوری در منطقه کلانشهری تبریز تأکید کرد.

به گفته غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ، برخی تصمیمات سال‌های اخیر در این حوزه تحت تأثیر فشارهای محلی و بدون رویکرد کارشناسی منسجم اتخاذ شده است.

شورا، نبود هماهنگی میان مدیریت کالبدی و تقسیمات کشوری را یکی از چالش‌های اصلی توسعه تبریز دانست.

در بررسی‌ها، باغ معروف و اوغلی از نظر جمعیت، مهاجرپذیری و مشکلات اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

شورا اعلام کرد روستای باغ معروف واجد شرایط تبدیل به شهر و برخوردار از پیوستگی کالبدی با تبریز است.

همچنین نیاز به ارتقای سطح خدمات شهری و استقرار مدیریت یکپارچه شهری در این محدوده مورد توجه قرار گرفت.

وجود ساخت‌وسازهای غیرمجاز و چالش‌های اجتماعی و امنیتی از دیگر دلایل این تصمیم عنوان شد.

بر اساس مصوبه شورا، با الحاق باغ معروف، فرآیند قانونی حذف کد آبادی این روستا توسط وزارت کشور انجام خواهد شد.

در مقابل، با توجه به همین ملاحظات، شورا با خروج روستای اوغلی از محدوده شهر موافقت نکرد.

شورای‌عالی شهرسازی بر ضرورت رعایت اسناد فرادست و اصول آمایش سرزمین در منطقه کلانشهری تبریز تأکید کرد.

در پایان مقرر شد نقشه اصلاح‌شده محدوده شهر تبریز در اسرع وقت برای ابلاغ به دبیرخانه شورا ارسال شود.