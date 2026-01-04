به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در شبانه‌روز گذشته و همزمان با بارش‌های مستمر برف در استان، مسیر ارتباطی ۲۲۰ روستا به طول حدود یک‌هزارکیلومتر برف‌روبی و راه دسترسی به ۱۶ روستای دیگر هم بازگشایی شد.

ارسلان شکری افزود: علاوه بر راه‌های روستایی، نیرو‌های راهداری استان با حضور ۲۸۸ راهدار و به‌کارگیری ۱۷۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن شن و ماسه مصرف کرده و عملیات برف‌روبی ۶۴۶ کیلومتر از محور‌های اصلی و فرعی استان را نیز انجام دادند.

شکری، با اشاره به باز بودن تمامی محور‌های اصلی و فرعی استان تصریح کرد: در محور‌های کوهستانی تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان تردد وجود دارد، اما با وجود برودت هوا و یخبندان، تلاش راهداران سبب شده است تردد در مسیر‌های اصلی استان روان و بدون مشکل انجام شود.

وی، با بیان اینکه در این مدت ۲۱۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف نیز توسط راهداران استان امدادرسانی و رهاسازی شده است، گفت: هم‌اکنون تردد در محور‌های تکاب– ایرانخواه، بوکان – مهاباد، گردنه زمزیران در محور مهاباد- سردشت و سایر گردنه‌های برفگیر استان تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

شکری، با اشاره به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر تداوم کاهش دما، یخبندان و کولاک در برخی مسیر‌ها افزود: راهداران استان در آماده‌باش کامل هستند تا از ایجاد هرگونه انسداد در محور‌های ارتباطی جلوگیری شود و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته باشد تا هیچ گونه انسدادی در راه‌های ارتباطی استان ایجاد نشود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از انجام سفر‌های غیرضروری در زمان بارش برف خودداری کنند و در صورت ضرورت، خودرو‌های خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیرچرخ مجهز کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.