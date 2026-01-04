سخنگوی وزارت امور خارجه در تماس تلفنی فوری با سفیر ایران در کاراکاس، ضمن محکومیت اقدام واشنگتن در پی تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا و اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، آخرین وضعیت اتباع ایرانی را جویا شد و سفیر کشورمان در کاراکاس تأکید کرد، تمامی ایرانیان مقیم در سلامت کامل به سر می‌برند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی تحولات اخیر در منطقه آمریکای لاتین و تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با علی چگنی، سفیر کشورمان در کاراکاس، در جریان آخرین تحولات میدانی و وضعیت ایرانیان مقیم این کشور قرار گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این گفت‌و‌گو ضمن قدردانی از هوشیاری و تلاش‌های سفیر و کادر دیپلماتیک کشورمان در شرایط حساس کنونی، بر موضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت‌های مستقل تأکید کرد.

بقائی با محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا که نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا محسوب می‌شود، گفت: اطمینان داریم که مردم مقاوم ونزوئلا با حفظ وحدت و انسجام ملی، از استقلال و منافع کشورشان صیانت کرده و بر این توطئه نیز فائق خواهند آمد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا نیز در این مکالمه، گزارشی از وضعیت میدانی و تدابیر اتخاذ شده توسط سفارت برای حفاظت از شهروندان ایرانی ارائه کرد.

علی چگنی با رد شایعات و ابراز اطمینان نسبت به امنیت هم‌وطنان گفت: بحمدالله تمامی اتباع ایرانی مقیم ونزوئلا در سلامت کامل هستند و تاکنون گزارشی مبنی بر بروز مشکل برای هم‌وطنان دریافت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی آماده هرگونه مساعدت، پاسخگویی و ارائه خدمات به هم‌وطنان مقیم این کشور است.