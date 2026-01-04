به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه لنده گفت: آیین معنوی و نورانی اعتکاف، با جضور بیش از ۴۵۰ نفر از نوجوانان، جوانان و کهنسالان در یازده مسجد شهرستان لنده در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی اصل ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در این مراسم، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای بازگشت به معنویت و تقویت بنیان‌های ایمانی دانست و افزود: علاوه بر عبادت، بندگی خداوند متعال و بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی و دینی محور‌های اصلی برنامه‌های اعتکاف در این شهرشتان برپایی نماز، قرائت قرآن و بیان انقلاب اسلامی و مسائل خانواده بوده است.

حجت‌الاسلام محمودی اصل با بیان اینکه اعتکاف علاوه بر جنبه عبادی، زمینه ایی برای تقویت هویت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده‌ها فراهم می‌آورد اضافه کرد: حضور نوجوانان و جوانان در کنار بزرگسالان در این مراسم معنوی نشان‌دهنده‌ی پیوستگی نسل‌ها در مسیر بندگی خداوند و توجه به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی، تأکید کرد: اعتکاف، مدرسه‌ای بزرگ برای خودسازی و بازگشت به خداست و باید تلاش کنیم این سنت حسنه در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.