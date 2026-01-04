به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقش‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی، تا امشب در برخی نقاط از نیمه شرقی استان، افزایش ابر و بارش خفیف باران و برف قابل پیش بینی است البته در جاده‌های کوهستانی و نقاط سرسیر نیمه شرقی، امشب تشکیل مه می‌تواند باعث کاهش دید افقی شود.

لطفی افزود: دمای هوا هم به تدریج از ظهر امروز تا صبح سه‌شنبه روند کاهشی دارد و بر این اساس، تشدید سرما در طول روز و وقوع و تداوم یخبندان شبانه را انتظار داریم.

وی از شهروندان خواست در این مدت مدیریت مصرف حامل‌های انرژی از جمله گاز و برق را رعایت کنند.

کارشناس هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، اسفدن با دمای منفی ۴ درجه سردترین و دهسلم و بندان با ۲۰ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شده‌اند، نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۰ و ۱۵ درجه ثبت شده است.