به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به تداوم عملیات جست‌و‌جو در پی سیلاب اخیر شهرستان ایذه اظهار کرد: امروز دومین مرحله پیمایش هوایی مسیر سیلاب ایذه در هفتمین روز از وقوع این حادثه انجام شد و در این عملیات، تمامی فعالیت‌های تیم‌های امدادی به‌صورت میدانی مورد رصد قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات با حضور و همراهی دکتر عبودی مزرعی، مدیرکل جمعیت هلال احمر استان خوزستان و مشارکت گسترده تیم‌های امداد و نجات، نیرو‌های مردمی، تیم‌های پیمایش سیلاب، صخره‌نوردی، پاراموتور، پاراگلایدر و تیم‌های تفحص روی آب و زمین انجام شد.

نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طول مسیر سیلاب، فیلم‌برداری هوایی با استفاده از دوربین‌های مجهز انجام شد که این تصاویر پس از تجزیه و تحلیل، در اختیار تیم‌های عملیاتی شهرستان ایذه قرار می‌گیرد تا نقاطی که نیازمند تمرکز بیشتر است، به‌صورت هدفمند مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: همچنین مقرر شد با همکاری مدیرکل هلال احمر خوزستان، تیم‌هایی متخصص از شهرستان شادگان که در جست‌وجوی سطح تالاب و کار با بلم تخصص دارند، برای تقویت عملیات تفحص به ایذه اعزام شوند.

وی بیان کرد: امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌های امدادی، امروز یا نهایتاً طی یکی دو روز آینده، پیکر مرحومه خانم قریشی شناسایی و تحویل خانواده و مردم شهرستان ایذه شود.