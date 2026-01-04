

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی میبد گفت: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۵۱ مسجد درحال برگزاری است.

حجت الاسلام برزگر با بیان اینکه سال گذشته درچهار مسجد، اعتکاف تخصصی دانش آموزی داشتیم افزود: امسال این عدد به ۱۳ مسجد رسیده است که ۸ مسجد ویژه دختران و ۵ مسجد ویژه پسران است.

وی با اشاره به تفکیک جمعیت معتکفین در میبد گفت: امسال پنج هزار و ۷۰۰ نفر درمیبد معتکف شده‌اند که ۳ هزار و ۷۰۰ نفر یعنی بیش از ۷۰ درصد معتکفین، دانش آموزان هستند.

حجت الاسلام برزگر با قدردانی از مبلغین و مبلغات گفت: پاتوق‌های گفتگوی دو طرفه با دانش آموزان و شناسایی و استعدادیابی دانش آموزان از برنامه‌های ویژه مراسم اعتکاف است تا این دانش آموزان را بعد از مراسم اعتکاف با برگزاری دوره‌های ویژه برای نقش آفرینی در مدارس خود تربیت کنیم.