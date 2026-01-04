مردم جنوب غرب خوزستان در مناسبت‌های مختلف با بازی‌های بومی محلی، دورهمی ها خود را گرم و صمیمی تر می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در روستا‌های جنوب غرب کشور در مناسبت‌های مختلف مردم دور هم جمع می‌شوند تا این روز‌ها را به جشن بگیرند.

در کنار برگزاری آیین‌های سنتی، مردم با برگزاری بازی‌های بومی محلی هم این سنت زیبا رو به نسل جدید منتقل می‌کنند و هم لحظات شادی را در کنار هم سپری می‌کنند.

محبس یا انگشتری یکی از بازی‌های محلی جنوب غرب خوزستان است که به صورت گروهی و یا انفرادی برگزار می‌شود.

در این بازی انگشتر در دست یکی از اعضای گروه پنهان می‌شود و سایر بازیکنان باید آن را پیدا کنند.

لی لی، کبدی، زو، علمدار، هفت سنگ، وسطی وفوتبال از دیگر بازی های بومی و محلی این منطقه است.