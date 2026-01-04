شهید جمال جعفر الابراهیمی، معروف به ابومهدی المهندس، از چهره‌های برجسته عراق معاصر است، شخصیتی که نام او در سال‌های اخیر به یکی از نماد‌های اصلی نبرد با گروه تروریستی داعش تبدیل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، او که در سال ۱۹۵۴ در استان بصره متولد شد، مبارزه با رژیم بعث را از دوران جوانی آغاز کرد و پس از سقوط صدام، به یکی از ارکان مهم ساختار امنیتی عراق تبدیل شد.

نقطه عطف زندگی ابومهدی المهندس به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از صدور فتوای جهاد کفایی مرجعیت، نقشی محوری در شکل‌گیری و فرماندهی حشد الشعبی ایفا کرد.

وی در کنار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، حضوری فعال و مؤثر در خطوط مقدم نبرد با داعش داشت و سهم بسزایی در آزادسازی مناطق اشغال شده ایفا کرد.

ابومهدی المهندس سرانجام بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰ در حمله هوایی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسید و پیکرش در نجف اشرف آرام گرفت.