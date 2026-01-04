مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ دربخش‌هایی از شهر قیدار و روستا‌های منتخب شهرستان خدابنده از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از امروز همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

خداوردی افزود: مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در بخش‌هایی از شهر قیدار و روستا‌های منتخب شهرستان خدابنده اجرا می‌شود.

سرشماری ۱۴۰۵ با رویکردی جدید اجرا می‌شود.

این سرشماری‌ها از مهم‌ترین اقدامات مرکز آمار ایران است که هر ۱۰ سال یک‌بار با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکنی انجام می‌شود.

در سرشماری سال ۱۳۹۵ اطلاعات به‌صورت کامل از طریق حضور میدانی آمارگیران و مراجعه به منازل جمع‌آوری شد، اما در سرشماری ۱۴۰۵ شاهد تغییر رویکرد خواهیم بود و تولید اطلاعات بر مبنای ترکیبی از داده‌های میدانی و ثبتی‌مبنا انجام می‌شود.

در روش ثبتی‌مبنا، سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت احوال، اداره پست و سامانه‌های در اختیار دانشگاه‌ها به یکدیگر متصل شده و با معماری داده‌ای مناسب، بخش قابل توجهی از نیاز‌های آماری سرشماری نفوس و مسکن را تامین می‌کنند.

سرشماری ثبتی مبنای ۱۴۰۵ بعد از پایان مرحله آزمایشی انجام می‌شود که در خصوص زمان و چگونگی آن اطلاع رسانی خواهد شد.