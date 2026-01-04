به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بهزاد شهلی بر، گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۱۵۰ تُن از این محصول امسال تولید و روانه بازار شود.

وی افزود: برداشت گواوا از باغات شهرستان راسک در حال انجام است و تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.

مدیر جهادکشاورزی راسک شرایط آب‌وهوایی مناسب، مراقبت‌های باغی به‌موقع و افزایش سطح زیرکشت را از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت و افزایش تولید این میوه در سال جاری دانست.

شهلی بر با اشاره به ارزش اقتصادی گواوا در منطقه ادامه داد: این میوه از محصولات با ارزش باغی شهرستان محسوب می‌شود و بخشی از آن پس از برداشت، برای عرضه در بازار‌های داخل استان سیستان و بلوچستان و نیز استان‌های دیگر آماده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: گواوا به‌عنوان یک میوه سرشار از ویتامین C، فیبر و آنتی‌اکسیدان، نقش مهمی در تأمین سلامت جامعه دارد و تقویت سیستم ایمنی، حفظ سلامت قلب و عروق، تنظیم قند خون و بهبود گوارش از جمله فواید مصرف آن است.