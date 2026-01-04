پخش زنده
استاندار زنجان در نشست صمیمی با جمعی از بازاریان و رؤسای اتحادیههای صنفی استان، خواستار تعامل مثبت و مستمر دولت و بخش خصوصی برای مدیریت چالشهای اقتصادی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ استاندار در این جلسه با اشاره به وضعیت ناترازی اقتصادی موجود در کشور و استان، ریشه این مشکلات را ترکیبی از شرایط تحریمی هوشمند، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایرادات سیاستی دانست. وی صراحتاً اعلام کرد: ما در یک نظام اقتصادی پایدار نمیتوانیم دوقطبی دولت و صنف را طرح کنیم؛ ما همه یک زنجیرهایم.