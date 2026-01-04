به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ سلوکی گفت: در پی مراجعه احدی شهروندان به پلیس فتا این شهرستان و ارائه شکایت قضائی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: بلا فاصله با پیگیری‌های فنی ضمن توقیف وجه در نهایت متهم شناسایی و با اخذ دستور قضائی مبلغ توقیف شده به حساب شاکی بازگردانده و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خنداب گفت: شهروندان در هرساعت از شبانه روز می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ از خدمات مشاوره و راهنمایی‌های کارشناسان پلیس فتا بهره مند شوند.