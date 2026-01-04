به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در استان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با توجه به استقرار الگوی پایدار در منطقه، پایداری و سکون هوا از فردا دوشنبه ۱۵ دی در شهر‌های صنعتی استان آغاز می‌شود.

مهدی کریمی افزود: انباشت آلاینده‌ها و افزایش شاخص آلودگی هوا، کاهش دید و افت کیفیت هوا تا اواخر هفته جاری در استان ادامه خواهد داشت.

کریمی، نسبت به مدیریت بهینه و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تأکید کرد و گفت: علاوه بر کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده‌ها، زمان فعالیت واحد‌های صنعتی و کارخانجات، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز به ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری‌های قلب و تنفسی در این بازه زمانی توصیه می‌شود.