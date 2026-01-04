پخش زنده
امروز: -
درمانگاه تخصصی امام حسن مجتبی با هزینه بیش از ۵۰ میلیارد ریال در بیمارستان بعثت اشکنان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد گفت: درمانگاه تخصصی خیرساز امام حسن مجتبی در بیمارستان بعثت شهر اشکنان در زمینی به مساحت ۴۸۰ مترمربع و هزینه بیش از ۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
دکتر رضایی افزود: این درمانگاه با بهرهگیری از تجهیزات جدید، خدمات تخصصی در رشتههای قلب و عروق، داخلی، اعصاب و روان، جراحی عمومی، زنان و زایمان، چشمپزشکی، گوش و حلق و بینی، اطفال، بیهوشی، دندانپزشکی، سونوگرافی و کلینیک دیابت و فشار خون به مراجعان ارائه میدهد.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد بیان کرد: به همت خیر بومی حاج علیرضا تجلی اهلی یک دستگاه فیکو برای عمل آب مروارید چشم با هزینه بیش از هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بیمارستان بعثت اشکنان اهدا شد.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.