دبیر ستاد توسعه و فناوریهای شناختی گفت: تا پایان برنامه هفتم با راه اندازی بیو بانکها هزینههای پژوهشی مدیریت میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عطالله پور عباسی در نشست خبری با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۹۰ سند توسعه علوم و فناوریهای شناختی را تصویب کرد، بر اساس این سند، نقشه راه در این حوزه مشخص شد و ذیل آن ستاد فناوریهای شناختی تشکیل شد.
وی گفت: ۴ ماموریت کلان در این سند برای کشور ترسیم و در نقشه علمی کشور دیده شد. حرکت در جهت مرجعیت علمی کشور در علوم شناختی، استقلال فناورانه در علوم شناختی، کاربردی سازی نتایج پژوهشها و کمک به رفع ناکاستیها در علوم شناختی از کودکان تا سالمندان، ۴ ماموریت کلان این سند است.
پور عباسی ادامه داد: ستاد علوم شناختی در این ۱۴ سال زیست بوم گستردهای تشکیل داده و ۸ تا ۹ هزار پژوهشگر داریم که توانستهاند وارد علوم شناختی شوند، مهاجرت به رشتههای علوم شناختی از دیگر دستاوردهای این حوزه است.
وی افزود: حمایتهای خوبی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است و شرکتهای دانش بنیان این حوزه، شامل حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ شرکت فعال در علوم شناختی میشود که ۵۰ تا ۷۰ شرکت مسیر دانش بنیانی را طی کردهاند که بالغ بر ۸۰۰ تا هزار نفر در این شرکتها فعال هستند.
پورعباسی ادامه داد: ۲ هزار پژوهشگر از خدمات آزمایشگاه ستاد علوم شناختی استفاده کردهاند. وی افزود: آزمایشگاه نخستی سالان از جمله آزمایشگاه جامع دارای ۵۰۰ حیوان بزرگ است که خدمات فناورانه آزمایشگاهی ارایه میدهد.
وی گفت: نخستی سالان شامل حیوانات بزرگ آزمایشگاهی میشود و زیر ساخت مهم در علوم شناختی است. به گفته پور عباسی، ۳ زیر ساخت به تازگی برنامه ریزی شده شامل آزمایشگاه دادههای علوم شناختی، مرکز ملی کارآزمایی بالینی فناوریهای عصب شناختی و بیو بانک بافت مغز،به زودی راه اندازی میشود که نقش مهمی در کاهش هزینههای پژوهشی دارد.
ایران جزو ۲۰ کشور نخست جهان در تولید مستندات و پژوهش های علمی
عطاءالله پورعباسی در ادامه نشست خبری گفت: فناوران با استفاده از فناوری بومی تصویر سه تسلا را به کیفیت ۷ تسلا رساندهاند که نشاندهنده پیشرفت در فناوریهای بومی است.
وی افزود: کشورهای عضو بریکس در ایران نشستی داشتند که بر اساس آن مقرر شد ۴ زیرساخت فناورانه وارد کشورهای عضو بریکس شود که دو زیرساخت این بخش مربوط به علوم شناختی است و اهمیت این دانش را نشان میدهد.
پورعباسی گفت: ما جزو ۲۰ کشور نخست جهان در حجم مستندات و پژوهشهای علمی علوم شناختی هستیم و در منطقه رتبه اول را داریم.
وی ادامه داد: در بخش فناوری در تنظیم و تحریک عصبی به دانش بومی دست یافتهایم و هر آنچه جهان به آن دست یافته است در اختیار داریم و به دنبال تجاری سازی آن هستیم.
وی گفت: در خصوص آزمایشگاههای مورد هدف، حدود ۷۰ آزمایشگاه استانی داریم و آزمایشگاههای دانشگاهی که کوچکتر است به ۱۰۰ عدد میرسد.
پورعباسی افزود: شیوع و بروز اختلالات شناختی در ایران بالاست برای مثال دمانس یا فراموشی، بار مالی زیادی برای کشور دارد و با توجه به رشد سالمندی در کشور باید برای آن راه حل یافت. سن بروز دمانس در ایران به ۴۰ تا ۴۵ سال رسیده در حالیکه در کشورهای همسایه ما ۶۰ سال است.
وی گفت: اختلالات آموزشی و یادگیری در دانش آموزان هم روند افزایشی دارد. ستاد علوم و فناوریهای شناختی در تلاش است در کنار دستگاههای مرتبط بتواند از منظر توسعه فناوری به این معظل فایق آید.
پورعباسی افزود: تفاهم نامهای در خصوص محتوای آموزشی با وزارت بهداشت در زمینه سلامت روان داشتهایم و از سوی دیگر همکاری خوبی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خصوص. غربالگری پیش از دبستان در زمینه اختلالات شناختی صورت گرفته است.