به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عطالله پور عباسی در نشست خبری با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۹۰ سند توسعه علوم و فناوری‌های شناختی را تصویب کرد، بر اساس این سند، نقشه راه در این حوزه مشخص شد و ذیل آن ستاد فناوری‌های شناختی تشکیل شد.

وی گفت: ۴ ماموریت کلان در این سند برای کشور ترسیم و در نقشه علمی کشور دیده شد. حرکت در جهت مرجعیت علمی کشور در علوم شناختی، استقلال فناورانه در علوم شناختی، کاربردی سازی نتایج پژوهش‌ها و کمک به رفع ناکاستی‌ها در علوم شناختی از کودکان تا سالمندان، ۴ ماموریت کلان این سند است.

پور عباسی ادامه داد: ستاد علوم شناختی در این ۱۴ سال زیست بوم گسترده‌ای تشکیل داده و ۸ تا ۹ هزار پژوهشگر داریم که توانسته‌اند وارد علوم شناختی شوند، مهاجرت به رشته‌های علوم شناختی از دیگر دستاورد‌های این حوزه است.

وی افزود: حمایت‌های خوبی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است و شرکت‌های دانش بنیان این حوزه، شامل حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ شرکت فعال در علوم شناختی میشود که ۵۰ تا ۷۰ شرکت مسیر دانش بنیانی را طی کرده‌اند که بالغ بر ۸۰۰ تا هزار نفر در این شرکت‌ها فعال هستند.

پورعباسی ادامه داد: ۲ هزار پژوهشگر از خدمات آزمایشگاه ستاد علوم شناختی استفاده کرده‌اند. وی افزود: آزمایشگاه نخستی سالان از جمله آزمایشگاه جامع دارای ۵۰۰ حیوان بزرگ است که خدمات فناورانه آزمایشگاهی ارایه می‌دهد.

وی گفت: نخستی سالان شامل حیوانات بزرگ آزمایشگاهی میشود و زیر ساخت مهم در علوم شناختی است. به گفته پور عباسی، ۳ زیر ساخت به تازگی برنامه ریزی شده شامل آزمایشگاه داده‌های علوم شناختی، مرکز ملی کارآزمایی بالینی فناوری‌های عصب شناختی و بیو بانک بافت مغز،به زودی راه اندازی میشود که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های پژوهشی دارد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی گفت: ایران جزو ۲۰ کشور نخست جهان در حجم مستندات و پژوهش های علمی علوم شناختی است و در منطقه رتبه اول را دارد