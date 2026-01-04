نمایش رادیویی «اورست»، برنامه «شنیدم و شنیدم»، فیلم «بزرگ شدن حیوانات» و «هانسان: اژد‌های خیزان»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نویسنده‌ای تصمیم می‌گیرد قصه فردی را بنویسد که رویای صعود به قله اورست را دارد. این داستان نمایش اورست است که هر روز ساعت‌های ۱۰ و ۱۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

«شنیدم و شنیدم»، هر روز ساعت ۹ از شبکه پویا پخش می‌شود. توجه دادن خردسالان به حواس خود مخصوصا حس شنوایی هدف این برنامه است.

شبکه مستند «بزرگ شدن جانوران»، را امروز ساعت ۱۴ پخش می‌کند. این فیلم داستان اولین قدم‌های حیوانات برای مستقل شدن از پدر و مادرشان است.

شبکه نمایش امشب ساعت ۲۱ «هانسان: اژد‌های خیزان»، را پخش می‌کند. این فیلم محصول ۲۰۲۲ داستان کاپیتان یک کشتی کره‌ای است که در برابر یک ناوگان ژاپنی ایستادگی می‌کند.