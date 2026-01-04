رضا صفدری قاری ممتاز و خوشخوان استان سیستان و بلوچستان با شایستگی تمام و ارائه تلاوت تحقیق قابل تحسین، برای اولین بار به مسابقات بین‌المللی قرائت قرآن قطر راه یافته و عازم دوحه پایتخت این کشور اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس انجمن قرآن شهرستان زاهدان گفت: مدعوین این مسابقات بین‌المللی از میان بیش از ۳۰۰۰ قاری شرکت کننده در مرحله مقدماتی تحت مدیریت فنی و داوری وزارت اوقاف قطر انتخاب شده‌اند.

عباس صفدری افزود: این مسابقات به مدت یک هفته در نیمه ماه رجب المرجب سالجاری با حضور منتخبی از قاریان ممتاز جهان اسلام از کشور‌های مختلفی ازجمله مصر، مراکش، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، افغانستان، قطر، عربستان، امارات، پاکستان، لیبی، نیجریه، فرانسه، روسیه، تاجیکستان، آذربایجان و. در دوحه پایتخت کشور قطر برگزار می‌شود.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: رضاصفدری قاری بین‌المللی استان سیستان وبلوچستان، رتبه اول مسابقات قرآن دانش‌آموزی و شرکت در اردوی انتخابی مسابقات بین‌المللی دانش آموزان جهان اسلام و همچنین تلاوت در محضر رهبری معظم انقلاب اسلامی و شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه افتخارات خویش دارد.