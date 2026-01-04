پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از مزارع روستاهای مرکز جهاد کشاورزی سفحه شهرستان اهواز بخش اسماعیله جنوبی روستاهایام الطمیر، مگطوع، ملیحان و بیوض بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان بازدید جواد سلطانکاظمی، وضعیت اراضی کشاورزی، روند کشتهای پاییزه، درصد سطوح سبز و شرایط رشد محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین روش کشت حفاظتی بر روی بقایای کشت قبل بررسی شد. این روش به منظور کاهش شخم و عملیات خاکورزی، حفظ رطوبت، جلوگیری از سوزاندن بقایا و بهبود ساختار خاک انجام میشود.
در جریان بازدید توصیه شد کشاورزان در اجرای کشتهای حفاظتی از کودهای فسفر بالا محلول در آب همراه ریزی مغذیهای لازم را استفاده کنند تا استقرار بهتر گیاه و افزایش کارایی تغذیهای فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه از اراضی دیم روستا های چمبه، ابوصلیبیخات، غیزانیه، و همچنین روستاهای رودخانه فصلی شاخ کوپال بازدید بهعمل آورد و از نزدیک وضعیت مزارع، کشتهای پاییزه، منابع آب و خدماترسانی به بهرهبرداران را بررسی کرد.
در این بازدید تأکید شد کشاورزان پیش از وقوع بارندگی، کود اوره را بهصورت کود سرک در مزارع مصرف کنند تا جذب بهتر عناصر غذایی و تقویت رشد گیاه فراهم شود.