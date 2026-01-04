به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرمان جعفری گفت: عملیات فوق با حضور نمایندگان دیسپاچینگ جنوب غرب کشور و سازمان آب و برق خوزستان، مطابق با سناریوی ابلاغی مدیریت شبکه برق کشور، تا سطح بارگذاری کامل با موفقیت به انجام رسید.

وی بر اهمیت آمادگی مستمر در برابر حوادث احتمالی خاموشی در شبکه‌های برق کشور تاکید کرد و افزود: سد و نیروگاه کارون ۳ به‌عنوان یکی از معدود نیروگاه‌های دارای قابلیت Black Start در کشور، نقش کلیدی در فرآیند بازیابی شبکه برق ایفا می‌کند. به همین منظور، آزمون‌های دوره‌ای خودراه‌اندازی به‌صورت منظم در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون ۳ خاطر نشان کرد: در این آزمون، پس از بی‌برق شدن مسیر تعیین‌شده شامل خط مسجدسلیمان–ایذه، باس‌بار ۹۱، ترانس T۹ و باس‌بار ۷۱، واحد شماره ۴ نیروگاه با اتکا به دیزل ژنراتور اضطراری راه‌اندازی شد و ولتاژ به مسیر مذکور تزریق گردید و سپس با بستن فیدر‌های مربوطه در ایستگاه‌های شهید عباسپور و اندیکای موقت، بارگذاری پلکانی روی واحد انجام شد و در نهایت، پس از تأیید موفقیت‌آمیز بودن آزمون توسط نمایندگان دیسپاچینگ، شرایط به حالت عادی بازگردانده شد.