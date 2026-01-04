به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد برای تکمیل کادر درجه‌داری خود از بین جوانان واجد شرایط استان خوزستان نیرو جذب کند.

مدیر دفتر گزینش و استخدام نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان ولایت مدار خوزستان دارای مدرک دیپلم و یا دانش آموزان در حال تحصیل سال دوازدهم کلیه رشته‌های تحصیلی جهت تکمیل کادر درجه‌داری استخدام می‌کند.

ناخدا یکم رحیم حزبابی با اشاره به اینکه داوطلبان تا بیستم اسفند ماه برای ثبت نام فرصت دارند افزود: متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اهواز بلوار لشکر میدان توپ نبش خیابان جامی دفتر گزینش و استخدام نیروی دریایی مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۰۶۱-۳۳۸۳۸۵۵۵ تماس بگیرند.